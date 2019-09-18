  • الأربعاء 18 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:10 ص
بحث متقدم
الاهلى والزمالك

أرقام صادمة لسعر تذاكر "السوبر"

علاقة حب قد تفزع العائلة المالكة ببريطانيا

زيارات ليلية لنجمة شهيرة.. فضيحة تلاحق أمير بريطانيا

ارشيف

مؤثر.. لحظة استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال بالقدس

سامح شكري وزير الخارجية

شكرى عن مفاوضات سد النهضة: هذا الأمر يدعو للاستغراب

وزير الطاقة السعودي

"بن سلمان" يداعب صحفيًا ويثير ضجة

صفاء الهاشم

تهديدات بقتل نائبة كويتية طالبت بفرض رسوم على تنفس الوافدين

السعودية

عاجل.. السعودية تنضم لهذا التحالف

الأميرة ديانا

وثائق تنشر لأول مرة عن حقيقة وفاة الأميرة ديانا

«أرامكو» تنفي شراء مصفاة نفط أمريكية

السعودية وأمريكا تحددان موقع انطلاق الهجوم على أرامكو

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: أنا بقول حقائق خطيرة

زيارات ليلية لنجمة شهيرة.. فضيحة تلاحق أمير بريطانيا

الصفحة الأخيرة

علاقة حب قد تفزع العائلة المالكة ببريطانيا
علاقة حب قد تفزع العائلة المالكة ببريطانيا

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

اتهامات جنسية تطال أمير بريطانيا .. والملكة ترد

#

فضيحة جنسية تلاحق نجل ملكة بريطانيا "إليزابيث"

#

فضيحة جديدة تلاحق "هواوي" بدول أفريقية

#

فضيحة.. فنانة شهيرة تضبط زوجها يمارس الجنس مع عاملة بالنادي

تحرش

الامير اندرو

كورتني لوف

كشفت الفنانة الأمريكية، كورتني لوف، عن تعرضها للتحرش من قبل الأمير أندرو الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية.

وكشفت النجمة صاحبة الـ55 عامًا، تفاصيل تعرضها للتحرش من قبل الأمير أندرو، الذي ذهب إلى منزلها عند الواحدة بعد منتصف الليل.

وقالت في حديث لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "كنت مستلقية في السرير عندما دق جرس منزلي عند الواحدة من بعد منتصف الليل. كان الابن الثاني للملكة برفقة حارس، أتى من دون أي موعد مسبق ".

واستكملت :"قال لي إنه يريد أن يمضي ليلة ممتعة في هوليوود وإنه بإمكاني أن أساعده على ذلك. أراد علاقة وكان يتغزل بشكل واضح ".

وأضافت أنها قدمت له كوب من الشاي، قائلة ” قدمت له كوبًا من الشاي وكنت أعتقد أنه من الجيد أن أستخدم لذلك كوب فينتدج من البورسلين مزينًا برسم لوجه الملكة، وجدنا هذا طريفًا. وجلسنا على الأريكة قرب الموقد وفي هذه اللحظة أصبح متطلبًا “، ولكنه لم تمكنه من بلوغ هدفه وغادر المنزل.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تدعو مواطنيها لتوخي الحذر أثناء السفر للسعودية
» بـ"تاتو وظهر مكشوف".. فنانة شهيرة تصدم متابعيها
» أزمة جديدة تهدد لقاء «السوبر»
» انتقال لاعب الأهلى لصفوف الجونة
» محمد بركات يروي قصة "طرد" حسام البدري له
» معلق مباراة الأهلي وصنداونز: فضيحة كبرى كادت تحدث في الدقيقة 80
» تعليق ناري من إليسا على أزمتها مع "نوال" و "نجوى": ما بدي دراما
» فنان شهير: قررت تحويل سيارتي إلى "تاكسي" لأنفق على أسرتي
» أول صور من حفل زفاف نجم الأهلي .. والخطيب يحضر
» السعودية تكشف اسم المتورط بهجوم أرامكو
» تعرض فنانة شهيرة ووالدتها لحادث تصادم مروع

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية