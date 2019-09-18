» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" استعدادًا للزمالك

18 سبتمبر 2019 - 11:10 ص

يدخل فريق الاتحاد السكندرى، معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق برج العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني للاتحاد بقيادة طلعت يوسف، على إقامة معسكر بالإسكندرية لمدة 3 أيام، ويتوجه ليلة مباراة الزمالك للمبيت بالقاهرة.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الزمالك، يوم 23 سبتمبر الجارى، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن افتتاحية الدورى الممتاز للموسم الجديد.