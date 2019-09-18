كويتية شهيرة تتعرض لهجوم شرس بعد زواجها من مصري

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وداد المطوع
وداد المطوع

متابعات-علا خطاب

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رجل أعمال مصري

وداد المطوع

كاتبة كويتيية

تفاجأت الكاتبة الكويتية، وداد المطوع، بالهجوم الشرس والانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها من بعض متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها زواجها من رجل أعمال مصري.

ودفع الهجوم الكاتبة الكويتية لتسجيل فيديو تتوعد من خلاله كل من أساء لها بسبب زواجها، وقالت في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها أنها تفاجأت من كمية التعليقات المسيئة بعد إعلانها زواجها من رجل الأعمال المصري هيثم إمام، وأضافت بانها ستمنح هؤلاء الأشخاص فرصة لحذف تعليقاتهم قبل التوجه للمحكمة.

كما وجهت "المطوع" الشكر لكل من ساندها وقدم لها التهاني والتبريكات، مؤكدة أنها تعلم جيدًا من يحبها ومن يكرهها، رافضة هذا الهجوم الكبير غير المبرر.

يُشار إلى أن الكاتبة الكويتية وداد المطوع كانت قد تعرضت للهجوم والانتقادات بسبب جنسية زوجها “المصرية” وتساءل الجمهور عن سبب عدم ارتباطها برجل من نفس جنسيتها، كما تحدث البعض عن عدم حصول أبنائها على الجنسية الكويتية مستقبلًا.


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