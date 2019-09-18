قيادي بـ"النهضة" يعتزل السياسة.. ويطالب الغنوشي بهذا الأمر

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متابعات - سارة أشرف

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أعلن زبير الشهودى القيادى بحركة النهضة، اعتزاله السياسة وإنهاء كل مهامه القيادية بالحركة".

وأضاف "الشهودى"، فى رسالة نشرها على "فيس بوك"، أنه من الآن سيصبح واحدًا من عامة المنخرطين فى الحركة.

وتأتى الرسالة بعد فشل مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو فى الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذ حل ثالثا وراء كل من قيس سعيد ونبيل القروى، بحسب النتائج التى تم فرزها إلى حدود الساعة.

وأكد الشهودي أن لديه ثلاث رسائل، "الأولى لشعبنا الأبى: أعتذر من موقعى عن تقصيرى فى المساهمة فى تحقيق أهداف الثورة فى التنمية والرفاه والعدالة الاجتماعية".

أما الرسالة الثانية فوجهها إلى حركة النهضة، قائلا: "لإخواني فى حركة النهضة الغالبية الخلص منهم دون الأقلية الفاسدة والمفسدة: أعتذر إليهم لانتقادى العلنى لرئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشى والذى أطلب منه اعتزال السياسة وأن يلزم بيته ومحرابه ويبعد صهره رفيق عبد السلام وكل القيادات الذين دلسوا إرادة كبار الناخبين فى إقصاء مباشر لكل المخالفين فى الرأى من نساء وشباب وقيادات تاريخية".

وتابع: "لوالدي ووالدتي: لقد عانيتم ابتلاء خياري السياسي طيلة 33 سنة نصفها تقريبا بين سجون بن علي أتعبتكم وأرهقتكم وعانيتم معي بعد خروجي من السجن عودتي للنشاط السياسي وكابدتم معي ما بعد الثورة عناء المساهمة في إدارة الشأن العام فأطلب منكم الصفح والعفو".

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