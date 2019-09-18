» صادم..استئصال "قرن الشيطان" من رأس مزارع

فى حادث غريب من نوعه، لجأ مزارع هندي إلى الأطباء من أجل استئصال ما سمى بـ"قرن الشيطان" بواسطة عملية جراحية بمستشفى بهاجوداي في مدينة ساغار بعد معاناة دامت 5 سنوات، حيث تمكن جراحو الأعصاب من استئصال القرن، الذي يتكون من الكيراتين الموجود في أظافر القدم والشعر البشري.

ويطلق على هذا النوع من النمو النادر، بحسب المصطلح الطبي، القرن الدهني أو " قرن الشيطان"، حيث إن "القرن يتكون من مادة الكيراتين، وهي نفس المادة الموجودة في الأظافر، يمكن عادة إزالته باستخدام ماكينة حلاقة معقمة ولكن تظل الحالة الأساسية بحاجة إلى علاج".

وتعد القرون الدهنية هي شكل من أشكال الأورام الحميدة في الغالب، ومع ذلك يجب أن توضع في الاعتبار دائما إمكانية تطورها إلى أورام خبيثة، حيث أن العلاجات تختلف، وقد تشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي.