إعلامية: الرئيس عالج الإخوان في حملة 100 مليون صحة

18 سبتمبر 2019 - 01:23 م

أكدت الإعلامية عزة مصطفى وجود حملة ممنهجة من الشائعات والأكاذيب ضد مصر، متسائلة: "هل السيسي اللي خرب التعليم؟ وهو اللي شجع الدروس الخصوصية؟ ولا هو اللي بيصلح التعليم؟ اسأل نفسك هو المسئول عن فشل المنظومة الصحية السابقة؟".



وأضافت خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "السيسي اللي عمل 100 مليون صحة، وربنا سخّره لعلاج المرضى، والإخوان كانوا في الصفوف الأولى للعلاج بحملة 100 مليون صحة على حساب الدولة، السيسي عالج الإخوان في حملة 100 مليون صحة.



وتابعت قائلة: "السيسي يحاول خلق دولة القانون.. شوفوا كنا فين قبل 30 يونيو وبعدها بقينا فين". وأردفت: "إحنا معاك يا ريس، واللي حصل في الست سنوات الماضية معجزة، إحنا معاك بقلوبنا وربنا يوفقك".

