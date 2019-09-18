الداخلية: مصرع 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار بـ 15 مايو

18 سبتمبر 2019 - 01:27 م

لقي تسعة عناصر إرهابية مصرعهم عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15مايو، حسب بيان لوزارة الداخلية منذ قليل.





ومن بين الإرهابيين القيادي بحركة لواء الثورة، محمود غريب قاسم محمود قاسم والذي يحمل اسمًا حركيًا "خلف الدهشوري"، والمتورط فى حادثي اغتيال العميد بالقوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.







