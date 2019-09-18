» مكرم محمد أحمد: يجب أن تعود الصحافة لأصولها

18 سبتمبر 2019 - 02:16 م

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يجب أن تعود الصحافة لأصول المهنة وأدبياتها، والتقليل من حجم المعروض، وتجنب الخداع البصري القائم لتزييف وعي الشعوب.

وأضاف مكرم خلال احتفالية مكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور صدور أول عدد على صدور جريدة الأهرام عام 1876، أن جريدة الأهرام هى ديوان مصر المعاصرة دائما، تنتصر لجهود التطوير، وتخشى الفوضى في المعايير رغم محافظتنا، وسجل تاريخها هو الأكثر صدقًا".

وتابع أنه بالرغم من أن الأهرام صحافة قومية تمتلك الدولة أصولها ظلت منافسة لجريدة الأخبار، وأنها تحجز المركز العاشر كصحيفة عالمية وأكثرها تأثيرا في محيطها الإقليمي.