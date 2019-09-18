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ترامب يعين روبرت أوبراين مستشارًا للأمن القومي

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روبرت أوبراين
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أحمد سالم

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مستشار الأمن القومي

روبرت أوبراين

أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، تعيين روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي، خلفًا لجون بولتون.

وجاء إعلان ترامب عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، وكتب فيها: "يسرني أن أعلن أنني سأسمي روبرت سي. أوبراين، الذي يعمل حاليا كمبعوث رئاسي ناجح جدا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشارا جديدا للأمن القومي".

وأشار ترامب إلى أنه "عمل منذ فترة طويلة بجد مع روبرت"، معربا عن قناعته بأن المستشار الجديد للأمن القومي الأمريكي "سيقوم بعمل رائع".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون يوم الاثنين بأن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

وتابع قائلا: "سألت جون عن استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".


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