حسام حسن مدربًا للمنتخب

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حسام حسن

استقرت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني خلفًا للمكسيكي خافيير أجييري.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها «الجنايني» مع حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق سموحة بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، خلال اليومين الماضيين.

ووافق مسئولو الاتحاد على طلبات «العميد» بوجود طارق سليمان مدربًا ووليد بدر مديًرا إداريًا وإبراهيم حسن مديرًا للكرة، على أن يتم حسم اسم مدرب الحراس ومدرب أخر ضمن الجهاز خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان اتحاد الكرة المصري السابق برئاسة هاني أبوريدة قد أقال المكسيكي خافيير أجيري في يوليو الماضي، عقب الخروج المُبكر من بطولة أمم إفريقيا 2019.



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