طرح «معهد الأورام» للاستثمار غير صحيح..هذه هي الحقيقة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500 " وطرح أرضه للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون 300 سرير بدلا من 1020 سرير، عاري تمامًا عن الصحة.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يتم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500 " وأن الأرض المخصصة لبناء المعهد ملك جامعة القاهرة ومخصصة لهذا الغرض تحديدًا ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى، وتم تسليم هذه الأرض لمؤسسة "500500" لبناء وتجهيز المعهد، ولم يتم مطلقًا طرح أرض المشروع للاستثمار الخاص، مُوضحةً أن الدولة تدعم بقوة هذا المشروع، باعتباره من المشروعات المُهمة التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

كما أكدت الوزارة أن مؤسسة "500500" مستمرة في جهودها لاستكمال عمليات الإنشاء والتجهيز للمعهد القومي للأورام الجديد بالجهود الذاتية و تبرعات المواطنين، وعقب الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز تسلمه للمعهد القومي للأورام لإدارته.

يذكر أن إنشاء وتجهيز المعهد القومي للأورام تسير وفق ثلاث مراحل، تشمل كل مرحلة عدد 340 سريرًا ليصل إجمالي عدد الأسرة بنهاية المرحلة الثالثة إلى 1020 سريرًا، وجاري العمل من خلال مؤسسة "500500" في المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد بتكلفة إجمالية 9 مليارات و550 مليون جنيه مصري.

وتشتمل المرحلة الأولى للمعهد على بناء برجين لإقامة المرضى بطاقة 340 سريرًا (أسّرة مرضى - رعاية مركزة - زرع نخاع)، وجناحين للعيادات الخارجية لجميع التخصصات بطاقة استيعابية 1440 مريضًا يوميًا، وعدد 20 غرفة عمليات كبرى، بالإضافة إلى وحدة علاج كيميائي لليوم الواحد بعدد 122 كرسيًا لعلاج 350 مريضًا يوميًا، ووحدة علاج تلطيفي لليوم الواحد بعدد 30 سريرًا، فضلاً عن عدد 6 أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية 215مريضًا في يوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية 800 مريضًا على مدار اليوم، ومكان لاستقبال طوارئ الأورام بطاقة استيعابية 120مريضًا يوميًا، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة استيعابية 214 مريضاً، وعدد 4 أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء ومحطة الخدمات المركزية CUP .