«السيسي» يوافق على تجديد مسجد الحسين ليصبح مزارًا عالميًا

أعلن المؤتمر العام الأول للطرق الصوفية لدعم الدولة المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب، الأربعاء، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتجديد مسجد الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به لتصبح مزارًا عالميا يليق بسبط الرسول (ص).

وأكد المؤتمر موافقة وزارة الأوقاف على مطالب المشيخة العامة للطرق الصوفية بتجديد وصيانة مساجد آل البيت الكرام وأولياء الله الصالحين بالقاهرة والمحافظات.

حيث تم الموافقة على صيانة وترميم مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ، بمبلغ 18 مليونا و298 ألف جنيه، ومسجد السيدة زينب (رضى الله عنها) بمدينة القاهرة، بمبلغ 12 مليونا و50 ألف جنيه، ومسجد الإمام الشافعي بالقاهرة بمبلغ 9 ملايين و973 ألف جنيه، ومسجد الإمام الرفاعي بالقلعة بمبلغ 9 ملايين و637 ألف جنيه.



وكذلك إحلال وتجديد مسجد سيدي طلحة بمركز قطور في محافظة الغربية بمبلغ 3 ملايين و300 ألف جنيه، ومسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا بمبلغ 3 ملايين و401 ألف جنيه، وترميم مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بمبلغ 2 مليون و248 ألف جنيه، ومسجد سيدي غازي بكفر الشيخ بمبلغ 408 ألاف جنيه.



وأيضًا ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمبلغ 400 ألف جنيه، ومسجد سيدي أحمد الفولي بالمنيا بمبلغ 400 ألف جنيه، ومسجد سيدي شبل بمركز الشهداء في المنوفية بمبلغ 93 ألف جنيه، ومسجد سيدي على زين العابدين بالقاهرة بمبلغ 300 ألف جنيه.