  • الأربعاء 18 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:21 م
بحث متقدم
جانب من المؤتمر

18 طائرة و7 صواريخ.. تفاصيل جديدة في الهجوم على السعودية

المالكي

شاهد.. السعودية تعرض بقايا الصواريخ التي استهدفت أرامكو

حسام حسن

حسام حسن مدربًا للمنتخب

أرشيفية

طرح «معهد الأورام» للاستثمار غير صحيح..هذه هي الحقيقة

أرشيفية

حالته خطرة.. محاولة ذبح شاب تحرش بفتاة بالقليوبية

أمن الملاحة

تفاصيل جديدة عن التحالف السعودي الأمريكي لأمن الملاحة

خلية الإخوان

تجديد حبس أعضاء "خلية الكويت" الإرهابية

تفجير

مروع.. لحظة مقتل 12 مدنيا في تفجير سيارة مفخخة

وزارة الداخلية

الداخلية: مصرع 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار بـ 15 مايو

الإعلامية عزة مصطفى

إعلامية: الرئيس عالج الإخوان في حملة 100 مليون صحة

شاهد.. طفلان يبهران ركاب المترو بنشيد للرسول

الصفحة الأخيرة

طفلين ينشدان للنبي داخل مترو الأنفاق والركاب يرددون
طفلين ينشدان للنبي داخل مترو الأنفاق والركاب يرددون

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها

#

شاهد ما فعله «شيخ» لإثبات براءة فتاة من الزنا

#

شاهد.. أول بيان لرئيس المجلس العسكري السوداني

#

شاهد.. خناقة عنيفة بين معتقل إسلامي وزعيم عصابة

المصريون

منتخب مصر

كمونة

تداول نشطاء عبر الإنترنت، مقطع فيديو يوثق لحظة إنشاد طفلين لرسول الله داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالخط الأول بالقاهرة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي حظى على إعجاب الكثيرين طفلين داخل عربة المترو ينشدون أغاني دينية للرسول، وذلك رغم الزحام داخل العربة.

حيث جاء من كلمات الأغنية “المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله.. النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء”.

هذا وقد تفاعل معهما عدد كبير من الركاب داخل عربة المترو وأخذوا يرددون ورائهما كلمات الأغنية.

في حين عمل بعض الأشخاص على توثيق هذه اللحظات.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» زميل «صلاح» يغلق حسابه على «تويتر»
» رجل حقيقى أم قائمة المنقولات؟!
» ترامب يعين روبرت أوبراين مستشارًا للأمن القومي
» «الجبلاية» تعلن أماكن توزيع تذاكر السوبر
» مكرم محمد أحمد: يجب أن تعود الصحافة لأصولها
» صادم.. زوجة تهشم رأس زوجها وتسرق ممتلكاته
» رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو جديد
» إحالة "الننى" لمجلس تأديب بتركيا
» صادم..استئصال "قرن الشيطان" من رأس مزارع
» ممثلة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها على "إنستجرام"
» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" استعدادًا للزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:32 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية