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ضجة عارمة..كارول سماحة تصدم الجميع بصورة تكشف المستور

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كارول سماحة
كارول سماحة

محمد فضل- متابعات

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صورة

صدمة

كارول سماحة

أحدثت صورة المطربة اللبنانية كارول سماحة مع مدير أعمالها، ماريو أسطا، ضجة عارمة، حتى أن البعض تحدث أنها أظهرت ما كانت تسعى لإخفائه.

نشرت كارول سماحة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورة مع مدير أعمالها، في العاصمة الفرنسية "باريس"، قبيل وقوع فعالية خاصة في اليونيسكو.

وظهرت كارول سماحة في تلك الصورة بإطلالة طبيعية، من دون أي مكياج، فأظهرت تجاعيد وجهها، وكانت فيها مبتسمة،.

وأثارت تلك الصورة موجة من السخرية من متابيعها، والتي قالوا إن الصورة فضحت ما كانت تسعى كارول سماحة لإخفائه طوال السنوات الماضية.

ولكن موجة السخرية تلك، فجرت موجة أخرى مضادة للتعاطف مع الفنانة اللبنانية، وحقها في الظهور من دون مكياج.

ودخل عدد من نجوم الفن والغناء في العالم العربي، لدعم كارول سماحة، وأبرزهم المطرب اللبناني، رامي عياش.

?وقال رامي عياش في منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "كل تجعيدة تساوي 100 امرأة متصنعة ومصتنعة".

وتابع "كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع، وأخلاق من ذهب، كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة، كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة ألف معنى للطبيعة، منحبك".

?وردت كارول سماحة على زميلها رامي عياش، قائلة: "شكرا على شفافيتك ومحبتك يا رامي! أنت صوت وفنان حقيقي! للأسف نحن عايشين بزمن سطحي عايش على المظاهر! وأنا بحبك كتير".

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