» المقاولون العرب يغلق الباب أمام انتقال نجمه للأهلي

قطع مسئولو المقاولون العرب الطريق أمام الأهلي لضم نجمه طاهر محمد طاهر بعدما نجح في تجديد عقده إلى جانب الثنائي إبراهيم صلاح وحسن الشامي.

وقال عماد النحاس المدير الفني للفريق فى المؤتمر الصحفى المقام حاليا فى المقاولون العرب، إن ناديه أبرم الصفقات وفقا لاحتياجات الفريق خاصة بعد استعادة ابراهيم عادل من سموحة وضم شكري نجيب من الاسماعيلي بالمجان ، ومجموعة اللاعبين الذين سيكونون إضافة لذئاب الجبل.

يذكر أن المقاولون نجح فى إبرام 9 صفقات هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.

كان المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على الكرة ، قال أن النادى لم يقع في خطأ اداري في أزمة رحيل أحمد علي مهاجم ذئاب الجبل السابق وبيراميدز الحالي.وقال عادل فتحى إنه كان يتفاوض مع مهاجمه الدولى مباشرة وكان يرفض التجديد إلا موسم بموسم ، واشترط وضع شرط جزائي في عقده قليل وتم وضعه بناءا على رغبته باعتباره لم يكلف النادي أموال نظير التعاقد معه وهي نغمة يستغلها كل اللاعبين.

وشدد المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون على أن أحمد علي أخطأ في حق المقاولون خاصة أنه أخفى عن النادي توقيعه المسبق لبيراميدز.

وطالب عضو مجلس إدارة المقاولون العرب أن يستمر جدول الدوري في الموسم المقبل بدون مجاملات، مؤكدا أن ناديه كان أكثر نادي تضرر من ذلك في الموسم الماضي.

شدد على أنه تم تأجيل مباراته ضد الأهلي رغم أن الفريقين كان جدولهما خالي من المباريات ولكن لظروف التوازن لصالح أندية أخرى تم تأجيل المباراة إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا.