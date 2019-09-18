شاهد.. محمد بن راشد يرقص لهذا السبب

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انستجرام

محمد بن راشد

حمدان بن محمد

نشرت الصفحة الرسمية للشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مقطع فيديو يظهر فرحة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال متابعته لتقدم فرسان الإمارات في بطولة العالم للشباب الناشئين.

وأظهر الفيديو المتداول عبر صفحات موقع "تويتر" بعنوان: "ناموووس .. فرحتك فرحة وطن"، الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، ووزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، وهو يتمايل فرحًا على فرسه أثناء متابعته بطولة العالم للشباب الناشئين.

في حين علق أحد المتابعين الفيديو قائلًا، "حفظ الله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأدام عليه الفرح والسرور".

شاهد الفيديو..


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