  • الأربعاء 18 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
ريال مدريد وباريس سان جيرمان

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ايهاب جلال

إيهاب جلال يقلب الطاولة ويفوز بقيادة المنتخب

سامح شكري

«رويترز»: إثيوبيا ترفض طلبًا مصريًا قبل مناقشته

أرشيفية

«ابقوا في منازلكم».. سفارة السعودية تحذر مواطنيها

الشيخ محمد بن راشد

شاهد.. محمد بن راشد يرقص لهذا السبب

ترامب

لم يسبق له مثيل.. «بن سلمان» يشكر «ترامب»

خناقة

شاهد.. خناقة دامية بالشوم والسكاكين في الرياض

جانب من المؤتمر

18 طائرة و7 صواريخ.. تفاصيل جديدة في الهجوم على السعودية

المالكي

شاهد.. السعودية تعرض بقايا الصواريخ التي استهدفت أرامكو

أرشيفية

طرح «معهد الأورام» للاستثمار غير صحيح..هذه هي الحقيقة

«ابقوا في منازلكم».. سفارة السعودية تحذر مواطنيها

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

في بيان ناري.. شرطة مكة تُكذب مواقع التواصل

#

السعودية وقطر تطالبان أطباء هذه الدولة بمغادرة أراضيهما

#

سعوديون يطالبون بحظر "PUBG"

#

كبار العلماء: تقرير كالامار عن خاشقجي "تلفيقات إعلامية"

البرلمان

وزيرة الصحة

محافظة الإسكندرية

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا، مواطنيها بالبقاء فى المنازل بسبب ظاهرة التلوث الهوائي.

وأصدرت السفارة تنبيها لجميع مواطنيها والمقيمين والطلبة الدارسيين هناك.

ونبهت السفارة عبر حسابها بموقع «تويتر» جميع المواطنين والمقيمين والطلبة الدارسين بدولة ماليزيا، «ضرورة أخذ الحيطة من ظاهرة التلوث الهوائي التي ضربت ولايات البلاد».

?ونشرت السفارة عبر حسابها تنبيه وصفته بأنه هام وعاجل، مشيرة، كما نشرت عدة وصايا إلى الجميع بضرورة عدم التجول في الأماكن المفتوحة، والبقاء في الأماكن المغلقة.

?وشددت السفارة على أهمية ارتداء كمامات الوجه، ومتابعة تعليمات الجهات الماليزية المختصة للحفاظ على سلامتهم.

وأصدرت الملحقية الثقافية للمملكة في ماليزيا عدة تنبيهات للوقاية من تلك الظاهرة التي تشكل خطورة على الصحة، مشيرة إلى أن معدلات تلوث الهواء في كولالمبور وصلت إلى (188)؛ الأمر الذي يعتبر معدلا غير صحي.

?وطالبت الملحقية باتباع إجراءات الوقاية، ومنها: «البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء، والحرص على تناول الغذاء الصحي المحتوي على فيتامين ( A , C )، بالإضافة إلى استخدام الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، توفير الأدوية الخاصة بأمراض الصدر لمن يعانون أمراضاً مزمنة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وضع سم في طعامهم.. الجنايات تقضي بإعدام شاب قتل أسرته
» بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس
» نشأت الديهي معلقًا على مهاجمي الدولة: "ولاد حرام"
» تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك
» حالته خطرة.. محاولة ذبح شاب تحرش بفتاة بالقليوبية
» مصاب بمرض غير قابل للشفاء.. القتل الرحيم للاعب شهير
» المقاولون العرب يغلق الباب أمام انتقال نجمه للأهلي
» بالفيديو.. فنانة كويتية تقع فى ورطة لزواجها بمصري
» الأهلي يطرح تذاكر كأس السوبر «أون لاين»
» زميل «صلاح» يغلق حسابه على «تويتر»
» رجل حقيقى أم قائمة المنقولات؟!

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية