  • الأربعاء 18 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
ريال مدريد وباريس سان جيرمان

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ايهاب جلال

إيهاب جلال يقلب الطاولة ويفوز بقيادة المنتخب

سامح شكري

«رويترز»: إثيوبيا ترفض طلبًا مصريًا قبل مناقشته

أرشيفية

«ابقوا في منازلكم».. سفارة السعودية تحذر مواطنيها

الشيخ محمد بن راشد

شاهد.. محمد بن راشد يرقص لهذا السبب

ترامب

لم يسبق له مثيل.. «بن سلمان» يشكر «ترامب»

خناقة

شاهد.. خناقة دامية بالشوم والسكاكين في الرياض

جانب من المؤتمر

18 طائرة و7 صواريخ.. تفاصيل جديدة في الهجوم على السعودية

المالكي

شاهد.. السعودية تعرض بقايا الصواريخ التي استهدفت أرامكو

أرشيفية

طرح «معهد الأورام» للاستثمار غير صحيح..هذه هي الحقيقة

«الكلية» رئيسًا لبعثة الإسماعيلي في تونس

الرياضة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

وفاة زوجة السبسي في يوم انتخابات تونس

#

‎أحمد جلال رئيسًا لبعثة الزمالك في السنغال

#

تطورات جديدة في واقعة التحرش بالأطفال في تونس

#

اشتباه في جريمة قتل سعودية عنيفة جديدة

بث مباشر

ريال مدريد

باريس

المصريون

باريس سان جيرمان

كلف مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان رئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة لتونس للمستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادي وأمين الصندوق .

واستقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج على تحديد الثلاثاء المقبل موعداً للسفر لتونس لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى، فى إطار مباريات الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامتها 27 سبتمبر، وكانت مباراة الذهاب قد أٌقيمت على استاد الإسماعيلية وانتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين

واستقر أهلى بنى غازى الليبى على إقامة المباراة فى دولة تونس على استاد المنستير بسبب الأحداث السياسية التى تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

فى سياق مختلف ، شكر إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، لاعبى الفريق والجهاز الفنى على ما قدموه خلال لقاء أهلى بنى غازى، الذى انتهى بفوز الفريق برباعية مقابل هدفين.

ووضع الدراويش قدمًا فى الدور المقبل ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال عقب الانتصار على بطل ليبيا برباعية فى مواجهة الذهاب باستاد الإسماعيلية.

وقال رئيس الإسماعيلى، فى تصريحات صحفية، "اللاعبون كانوا على قدر المسئولية وقدموا أداء مميزًا خاصة أنها المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، وظهر إصرارهم على تحقيق الانتصار وبنتيجة مريحة قبل لقاء العودة فى تونس نهاية الشهر الجارى".

وأضاف: "الشكر أيضًا للجهاز الفنى للفريق بعد ما بذلوه من مجهود كبير مع لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية لتحقيق الإنسجام بين العناصر الجديدة ولاعبى الفريق القدامى والشباب".

وأشار عثمان: "جماهير الفريق قدمت مشهدا رائعًا من التشجيع المثالى ومؤازرة الفريق ودعمه طوال شوطى اللقاء، مستثنيًا القلة المأجورة التى حاولت إثارة الجماهير ومهاجمة لاعبى الفريق ومجلس الإدارة أثناء تقدم الدراويش فى النتيجة بثلاثة أهداف، وكان متبقيًا فى أحداث المباراة ثلاثين دقيقة، لكن الجمهور الواعى لم ينسق وراء محاولات تلك العناصر القليلة وظل يؤازر فريقه حتى إحراز الهدف الرابع قبل نهاية اللقاء".

وشدد عثمان فى ختام حديثه: "على الجماهير الواعية والمحبة لفريقها نبذ القلة التى تسعى لإثارة القلائل والأزمات، وهدفها ضرب استقرار الفريق من أجل تحقيق المساندة الكاملة وعودة الدراويش لمساره الطبيعى نحو المنافسة والصراع على الألقاب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وضع سم في طعامهم.. الجنايات تقضي بإعدام شاب قتل أسرته
» بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس
» نشأت الديهي معلقًا على مهاجمي الدولة: "ولاد حرام"
» تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك
» حالته خطرة.. محاولة ذبح شاب تحرش بفتاة بالقليوبية
» مصاب بمرض غير قابل للشفاء.. القتل الرحيم للاعب شهير
» المقاولون العرب يغلق الباب أمام انتقال نجمه للأهلي
» بالفيديو.. فنانة كويتية تقع فى ورطة لزواجها بمصري
» الأهلي يطرح تذاكر كأس السوبر «أون لاين»
» زميل «صلاح» يغلق حسابه على «تويتر»
» رجل حقيقى أم قائمة المنقولات؟!

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية