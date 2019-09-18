التشكيل الرسمي لموقعة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

18 سبتمبر 2019 - 08:28 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، التشكيل الرسمى الذى سيخوض به مواجهة مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى، بدورى أبطال أوروبا.

وتشهد المباراة غياب العديد من نجوم الفريقين، لأسباب مختلفة، مثل سيرجيو راموس، مارسيلو، إيسكو ولوكا مودريتش من ريال مدريد، فى المقابل نيمار، كيليان مبابي وإدينسون كافانى من جانب باريس سان جيرمان.

ويقود الثلاثى إيدن هازارد، جاريث بيل وكريم بنزيما، هجوم الفريق الملكى فى مباراة الليلة.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالى:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندى ، ميليتاو، فاران، كارفخال

الوسط: كاسيميرو، تونى كروس، جيمس رودريجيز

الهجوم: كريم بنزيما، إيدن هازارد، جاريث بيل

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: خوان بيرنات، مونييه، تياجو سيلفا، كيمبيمبى

الوسط: ماركو فيراتى، جاى، ماركينيوس

الهجوم: بابلو سارابيا ، ماورو إيكاردى ، دى ماريا