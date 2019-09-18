توتنهام يتعادل إيجابيا مع أولمبياكوس

18 سبتمبر 2019 - 09:21 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة لقاء أولمبياكوس اليوناني مع ضيفه توتنهام الإنجليزي، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم توتنهام في الدقيقة 25 عن طريق مهاجمه هاري كين من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين سجل البرتغالي دانييل بودنيسي هدف تقليص الفارق لأولمبياكوس، قبل أن يسجل الفرنسي ماتيو فالبوينا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

ويحل أولمبياكوس ضيفاً على بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثانية من المجموعة، فيما يستضيف توتنهام فريق النجم الأحمر الصربي، في المرحلة التي تنطلق في الأول من أكتوبر المقبل.