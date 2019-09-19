"الصحة" لـ المصريين: "هذا الدواء مسرطن قاتل"

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حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام بعض الأدوية المتداولة في الصيدليات ،مشيرة الى انها تحتوي على مواد مسرطنة .

واعلنت الوزارة انها سحبت عقار "زانتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته؛ لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مُسرطنة بمستويات منخفضة.

كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA )، كشفت النقاب الجمعة الماضية، عن أن بعض أدوية "الرانتيدين" تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".

وقال خطاب وجهته إدارة الصيدلة بوزارة الصحة إلى وكلاء الوزارة بجميع المحافظات :"إنه تقرر سحب عينات من المادة الخام "الرانتيدين" من جميع المصانع المنتجة؛ لتحليلها للتأكد من عدم وجود الشائبة بالمادة الخام.

كما اتخذت إدارة الصيدلة قرارًا بوقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات لجميع الشركات والأسماء التجارية لحين التأكد من عدم وجود الشائبة بالمادة الخام، على أن يتم الإفراج عن جميع المستحضرات التي تم وقف تداولها طبقًا لنتيجة التحليل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وطالبت وزارة الصحة المرضى الذين يستخدمون هذه المستحضرات والتي تحمل الاسم العلمي "الرانتيدين" بمراجعة الأطباء لاستخدام البدائل المتاحة لحين ورود منشورات أخرى.


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