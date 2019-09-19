«الفراعنة» تحافظ على مكانها بتصنيف "فيفا"

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر الذي شهد حفاظ المنتخب المصري على ترتيبه في الـ49 عالميًا.

وشهد التصنيف حفاظ مصر على مركزها حيث تحتل المركز الـ49 عالميًا والسادس أفريقيًا والرابع عربيًا.

ولم يخض المنتخب المصرى أى مباراة دولية فى التوقف الماضى، نظرًا لعدم وجود مدير فنى جديد يأتى خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري والذي أقيل من منصبه عقب الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

أما عربيًا، فجاء المنتخب التونسي في الصدارة ثم المنتخب الجزائري والمغربي في الترتيب الثاني والثالث، بينما احتل المنتخب المصري المركز الرابع.

وجاء منتخب قطر في المركز الخامس والـ62 عالميًا، يليله منتخب الإمارات في المركز السادس والـ66 عالميًا، ثم احتل المنتخب السعودي المركز السابع والـ70 عالميًا.


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