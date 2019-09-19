قصة رفض جميل راتب لفيلم "الكيف"

في الذكرى الأولى لوفاة الفنان القدير، جميل راتب، والتي توافق اليوم الخميس 19 سبتمبر، نكشف قصة رفضه لفيلم "الكيف" أحد أشهر أعماله السينمائية التي لها بصمة خاصة في قلوب الجمهور.

رغم النجاح الكبير الذي حققه في دور "البهظ" إلا أن جميل راتب كان غير مقتنع بالفيلم أو الشخصية التي قدمها خلاله، ورفضها في البداية لأنها بعيده جدا عنه، حتى أن الألفاظ التي تحدث بها لم يفهمها".

جميل راتب كان مندهشا من اختيار المخرج والمؤلف له لهذا الدور، وحكي في لقاء سابق من برنامج "فحص شامل" انه أخبرهما وقتها أن هناك نجوم أخرين يمكن أن يقدمونه بدلا منه، ولكنه وافق في النهاية بعدما علم أن الهدف من ذلك أن يكون بمثابة مفاجأة للجمهور".

دور "البهظ" الذي كان ينظر له جميل راتب باستغراب واعتقد انه غير مناسب له وكاد أن يرفضه، حقق نجاحًا كبيرًا، وأصبح علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية، حتى أنه نال عنه جائزة.

كان لجميل راتب بعض العبارات الشهير التي قالها في حواره مع يحيي الفخراني أو"الدكتور صلاح" خلال أحداث الفيلم ليبرر "البهظ" أفعاله وتجارته بالمخدرات.