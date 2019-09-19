«إندبندنت»: مقاتلات سعودية تقصف أهدافًا إيرانية

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قال موقع "إندبندنت عربية" المملوك للسعودية - نقلاً عن مصدر غربي قال إنه رفض الكشف عن هويته - إن السعودية شاركت في قصف مواقع إيرانية في البوكمال السورية.

وأشار إلى أن مشاركة طائرات سعودية في ضرب تجمعات إيرانية في المنطقة التي تهيمن عليها إيران، على الحدود بين العراق وسوريا "تأتي ضمن نشاط التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، والذي يعمل في الآونة الأخيرة ليس فقط على استهداف (داعش) وما تبقى منه، وإنما أيضا على استهداف الجماعات المصنفة إرهابية"، وفق تعبيره.

ووفق المصدر الغربي، فإن المشاركة السعودية "رسالة تحذيرية بعد الهجمات على منشآت نفطية حيوية في منطقة بقيق وهجرة خريص السعوديتين"، والتي اتهمت طهران بالمسؤولية عنها.

غير أن مصادر سعودية نفت للموقع عينه هذه المعلومات، مؤكدة أنها غير صحيحة من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبينما أفادت معلومات بأن طائرات مجهولة الهوية شنت مساء الأربعاء، غارات عدة على مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، نقل موقع شبكة "روسيا اليوم" عن مصدر أمني عراقي اليوم، تأكيده تعرض منطقة البوكمال لقصف جوي خلال اليومين الماضيين.

وقال إن منطقة البوكمال لم تشهد أي عمليات قصف خلال اليومين الماضيين، ولم يكن هناك أي توتر أمني فيها، رغم ما حدث في السعودية وانتشار معلومات عن قيام طيران سعودي بقصف مواقع تابعة لفصائل موالية لإيران".

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