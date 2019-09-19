وزير المالية.. نحرص على تحقيق الاستقرار والتنمية بالسودان

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استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، سلفاتور جارانج وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجنوب السودان، وقد تمت عدة مباحثات حول سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج تنفيذي يُترجم أطر التعاون إلى مشروعات ثنائية بجدول زمني محدد.

وحضر اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.

وأكد معيط، أن مصر: قيادة وحكومة وشعبًا، حريصة على إرساء دعائم الاستقرار والسلام والتنمية في جنوب السودان، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من خلال السعي الجاد للاستغلال الأمثل لفرص التعاون الاقتصادي والاستثماري؛ بما يُجَّسد روابط الأخوة التاريخية بين شعبي وادي النيل.


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