» هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها

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محمد فضل- متابعات

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الكويت

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تعرضت مصرية تعمل في الكويت إلى أفعال غير أخلاقية والتحرش بها وهتك عرضها، من قبل «زبون» داخل مكتب تعمل فيه.

واحتجز رجال أمن حولي زبوناً تجاوز حدود الأدب مع موظفة في أحد المحلات التجارية وقام بإرسال «مسجات» تحرش بحقها.

وفِي التفاصيل، فإن مصرية تقدمت إلى أحد المخافر في محافظة حولي بشكوى ذكرت فيها أنها تعمل في أحد المكاتب التجارية، حيث حضر إليها زبون وأنجز معاملته وغادر، إلا إنه لم يكُفّ عن إزعاجها والتحرش بها وهتك عرضها  بعد أن حصل على رقم هاتفها النقال، واستمر في إرسال رسائل الحب والغرام حتى تجاوز حدود الأدب في بعضها حسب صحيفة الراى الكويتية.

وقال مصدر أمني إن «الموظفة أدلت ببيانات المتهم ورقم هاتفه، وسجلت بحقه قضية تحرش وهتك عرض، وتم ضبط المتهم وحجزه على ذمة التحقيق».


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