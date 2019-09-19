رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

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وقع اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا على حسام البدري لتولي منصب المدير الفني للمنتخب المصري، بعد اعتذار إيهاب جلال عن عدم قبول المهمة.

ومن المقرر أن يباشر البدري، مهامه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب، بعد أن يعقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة إدارة المنتخب لتحديد احتياجاته، واختيار الجهاز المعاون له.

اختيار البدري جاء ليحسم الترشيحات الأولية حول إسناد المهمة للمدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وعقب اعتذار إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدي عن عد قبول المهمة.

وقال سمير حلبية، رئيس النادي المصري في تصريحات صحفية اليوم: "تلقيت اتصالاً من إيهاب جلال المدير الفني للفريق يُخبرني أنه مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة"، موضحًا أن مسئولي اتحاد الكرة لم يتواصلوا معه لإبلاغه بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب.


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