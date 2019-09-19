  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:56 م
بحث متقدم
أرشيفية

إيران تحذر السعودية وأمريكا من حرب شاملة

هايدي موسى

مفاجأة.. ثلاث فنانات يقررن ارتداء الحجاب

البدري

رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أرشيفية

هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية قاسية

السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس أركان القوات المسلحة

شاهد..«السيسي» يتقدم جنازة رئيس أركان الجيش الأسبق

أرشيفية

بعد أرامكو.. بيان شديد اللهجة من المملكة للرد على إيران

الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

وفاة الرئيس التونسي الأسبق «زين العابدين بن علي»

أرشيفية

«إندبندنت»: مقاتلات سعودية تقصف أهدافًا إيرانية

سيمون

سر ظهور «سيمون» بالحجاب في عيد ميلاد «ميرنا وليد»

استقالة جماعية لرؤساء الجامعات في السودان

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم - وكالات

أخبار متعلقة
#

«البناطيل في الجامعات» يتصدر الترند في السعودية

#

السودان.. تجمع أكاديمي يضع شروطًا لإعادة فتح الجامعات

#

المعارضة تتهم المجلس العسكري بافتعال الفوضى

#

استمرار اعتصام قوى المعارضة والمجلس العسكرى يلتزم الصمت

السودان

استقالة

الجامعات الحكومية

أعلن جميع مدراء الجامعات الحكومية بالسودان، وعددهم 36، الخميس، تقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، بداية أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في مذكرة لمدراء الجامعات، اطلعت عليها وكالة الأناضول.

وانتقد مدراء الجامعات، تصريحات وزيرة التعليم العالي انتصار الزين صغيرون، خلال مخاطبتها لندوة أقامها تجمع أساتذة الجامعات المنضوي تحت "تجمع المهنيين" قبل يومين بجامعة أم درمان الإسلامية بالعاصمة الخرطوم.

وأعلنت صغيرون، خلال الندوة ذاتها القرارات المقبلة بشأن استئناف الدراسة، ومن بينها إقالة المدراء ونوابهم ورؤساء مجالس الجامعات وعمداء الكليات.

وأضاف مدراء الجامعات، في مذكرتهم "الوزيرة منذ تعيينها لم تلتق مديري الجامعات، بينما التقت تجمع الأساتذة وغيرهم من منتسبي التعليم العالي".

وتابعوا "مديرو الجامعات بذلوا جهودًا طوال الثمانية أشهر الماضية متحملين عبء المسؤولية وإدارتها في ظروف استثنائية وبالغة التعقيد وتحملوا في ذلك الأذى المعنوي الجسيم وحاولوا الحفاظ على ممتلكات الجامعات وأصولها وإعادة استئناف الدراسة".

وكان إعفاء مدراء الجامعات من بين المطالب التي وضعها تجمع أساتذة الجامعات والمعاهد العليا، أمام وزيرة التعليم العالي والبحث العملي، كواحد من شروط استئناف الدراسة.

وعقدت صغيرون، الأسبوع الماضي، سلسلة اجتماعات مع تجمع الأساتذة من جهة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك من جهة أخرى، وأقرت الاجتماعات استئناف الدراسة بالجامعات ابتداء من أول أكتوبر المقبل.

وأقر الاجتماع مع رئيس الوزراء، إعفاء بعض مديري الجامعات وقبول من تقدم بالاستقالة، إضافة إلى سحب الشرطة الجامعية حالما تكون الجامعات جاهزة لتولي دورها الأمني.

وتعطلت الدراسة في البلاد، منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في أبريل الماضي، لفترات متفاوتة نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة جماعية لرؤساء الجامعات في السودان
» هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها
» «إيهاب جلال» يعتذر عن عدم تدريب مصر
» «القوات المسلحة» يستضيف خبراء عالميين لعلاج العمود الفقري
» ظهور صادم لأحمد الفيشاوي وزوجته في الجونة
» قصة رفض جميل راتب لفيلم "الكيف"
» حادث مروع.. مصرع وإصابة 7 طلاب سعوديين
» إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن سعودية... ماذا يحدث؟
» أيهما أضمن للزوجة..الرجل أم توقيعاته؟
» رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو استعدادًا لافتتاحه
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداءها الحجاب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:01 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية