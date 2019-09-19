مفاجأة.. ثلاث فنانات يقررن ارتداء الحجاب

19 سبتمبر 2019 - 05:31 م

فاجأت ثلاث فنانات شهيرات، الجمهور بنشر صورهن بالحجاب، في الوقت الذي أعلنت فيه إحداهن بالإلتزام بالحجاب والتمسك به.

وفاجأت المطربة هايدى موسى (نجمة ستار أكاديمي)، جمهورها بمقطع فيديو تظهر فيه مرتدية الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت هايدى موسى فى الفيديو وهى تغني أغنية "قمر" للمنشد مصطفى عاطف، وهو ما أثار جدلا واسعا بين جمهورها ومتابعيها الذين علقوا متسائلين عن حقيقة ارتدائها الحجاب ومتمنين لها ارتداءه.

وكتبت هايدى موسى على الفيديو، تعليقًا "وكف المصطفى كالورد نادي.. وعطرها يبقى اذا مست أيادي.. اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد".



كما أثار ظهور الفنانة "سيمون" بالحجاب في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، والتي ظهرت فيها مع صديقتها الفنانة ميرنا وليد، تساؤلات حول ما إذا كانت قد قررت ارتداءه.

الصورة التي جاءت بمناسبة عيد ميلاد "ميرنا" دون أي إشارة عن أن الصورة من أي عمل درامي، لتكشف بعد ذلك أن الصورة من كواليس تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي"، وأنها عندما علمت بأن اليوم يوافق ميلاد ميرنا وليد لم تستطع أن تبدل ملابسها فذهبت لزميلتها في العمل وهنأتها.



وعلقت سيمون على صورتها مع ميرنا، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حلوة happy birthday .. أماني وماجدة غنوا سوا".

وفي صورة ثانية لها، ظهرت "سيمون" بالحجاب، وعلقت عليها "صمت أماني أبلغ من الكلام"، في إشارة إلى الشخصية التي تجسدها في مسلسل "قيد عائلي" حيث تظهر في صورة أم توفي عنها زوجها وتعول أبناءها من بعده.



كما فاجأت الفنانة الشابة شدى جودت، الجميع بإعلان قرارها ارتداء الحجاب، مشيرة إلى أنها لم تعتزل الفن ولكنها قررت الإلتزام بارتداء الحجاب .

والفنانة شدى بدأت حياتها الفنى بعمل "خاتم سليمان" مع الفنان خالد الصاوى ثم قدمت مسلسل "بالأمر المباشر" وبعدها اختفت تمام عن الساحة الفنية وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا خاصة أنها كانت مشروع ممثلة جيدة خاصة بعد ان لفتت الانتباه إليها منذ اللحظة الاولى .

وظهرت بعد فترة شدى جودت مرتدية الحجاب وصرحت ببعض التصريحات الصحفية التى تفيد بارتدائها الحجاب ولكنها لم تعتزل التمثيل وترغب في العمل بالمهنة ولكن بما يتناسب مع الحجاب .







شدى جودت ولدت سنة 1989م وعمرها حاليا 30 عاما وتنتمي إلى برج العذراء.