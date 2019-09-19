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«التحالف» يعلن تدمير زورقًا مفخخًا أطلقه الحوثيون

عرب وعالم

العقيد تركي المالكي
العقيد تركي المالكي

أحمد سالم - متابعات

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إيران

السعودية

اليمن

الحوثى

تحالف دعم الشرعية

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن القوات البحرية التابعة للتحالف دمرت زورقًا مفخخًا أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر.

وأضاف المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس "محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة".

وأشار إلى أنه تم تدمير الزورق المفخخ و"الذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف" مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

يأتي ذلك بعد إعلان الحوثيين استهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية، في وقت ترى فيه المملكة أن من يقف وراء هذه العملية هي إيران وليس الحوثيين، مضيفة أن الهجوم جاء من شمال المملكة وليس من اليمن.

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