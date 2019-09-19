سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها

قال منير بن صالحة محامي بن على، الرئيس التونسي السابق: إن الرئيس السابق بن علي توفي قبل قليل، وسيتم دفنه غدا في مكة، بناء على وصيته، وذلك حسبما ذكر ”القدس العربي”.

وأشار إلى وجود “وصية” أخرى للرئيس الراحل، لكنه فضل عدم الكشف عنها الآن.

ونشرت نسرين، ابنة بن علي، على صفحتها في موقع فيسبوك “الله يرحمك يا بابا، وربي يصبّرني على فراقك”، مكررة عبارة الرئيس الراحل “أيها الوطن ناكر للجميل لن أسلمك عظامي”.

وكانت عائلة بن علي أكدت قبل أيام أنه في حالة صحية حرجة جدًا، وطلبت من التونسيين الدعاء له، لكنها نفت في الوقت نفسه شائعات تحدثت عن وفاته.

وأكد محامي الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، وفاته في أحد مستشفيات مدينة جدة السعودية.

وهرب بن علي إلى السعودية عقب ثورة شعبية أطاحت بحكمه في الرابع عشر من يناير عام 2011.

وخلال السنوات الأخيرة، صدرت أحكام قضائية عدة ضد بن علي، من بينها 4 أحكام سجن مؤبد إضافة إلى حوالي 200 سنة سجن، فضلاً عن غرامة تتجاوز 200 مليون دينار (100 مليون دولار)، بتهم عدة من بينها القتل العمد، والمؤامرة على أمن الدولة، وإساءة استخدام السلطة، وتهريب المخدرات، واختلاس الأموال وغيرها، إلا أن محاميه أكد أنه الراحل لا يعترف بها، باعتبارها “أحكام غيابية ولا قيمة لها في الواقع”.

ومنذ انتقاله إلى السعودية، نادرًا ما تسربت معلومات عن بن علي، فيما اكتفى محاموه بإصدار بيانات بشأنه إذا اقتضى الأمر.