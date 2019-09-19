» مقتل عشرات المدنيين إثر قصف جوي أمريكي على باكستان

أفاد مسؤول أفغاني محلي، أن العشرات من المدنيين ربما يكونوا قتلوا في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، في وقت مبكر الخميس، بالقرب من جبال تورا بورا التابعة لولاية نانغارهار شرقي البلاد.

وقال عطا الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم نانغارهار المضطرب، إن الهجوم استهدف مسلحين يشتبه بأنهم من عناصر "داعش" في منطقة خوجاني.

وأضاف في تصريح للأناضول، أن هناك خسائر بين المدنيين، دون تحديد عددهم أو إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأشار أجمل عمر، وهو عضو في مجلس إقليمي (بالمقاطعة) إلى مقتل ما لا يقل عن 30 من جامعي الصنوبر، وإصابة 40 آخرين في الهجوم.

ولم تعلن السلطات الأفغانية أو بعثة "الدعم الحازم" العسكرية التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، رسميًا حتى الساعة (16: 20 ت.غ) أي تفاصيل بشأن الواقعة.

ومنذ انتهاء المهمة القتالية في عام 2014، تواصل القوات الأمريكية فقط، من بين جميع قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) المتمركزة في أفغانستان، القيام بعمليات هجومية ضد المتمردين، وتقديم الدعم الجوي للقوات الأفغانية.

وتقع مقاطعة نانغارهار شرق العاصمة كابول، وهي واحدة من أكثر المقاطعات غير الآمنة في أفغانستان، حيث يسيطر مسلحون على بعض مساحات الأرض القريبة من المنطقة القبلية في باكستان.

وفي الآونة الأخيرة، تمكنت القوات الأفغانية بدعم من القوة الجوية الأمريكية من استعادة بعض الأراضي من المتمردين، ما أدى إلى اشتباكات قاتلة في جيوب مختلفة من البلاد أودت بحياة العديد من جميع الأطراف.