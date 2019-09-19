40 حزبًا سياسيًا يعلن دعمه للجيش المصري والسيسي

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم نحو 40 حزبًا سياسيًا، دعمه للجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال التحالف في بيان له، إن "قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المنافع هي القاعدة التي يجب أن يلتزم ويعمل بها كل من يعمل بالسياسة في ظل المخاطر والتحديات، التي تواجه الوطن حاليا وتستهدف مصر الدولة والشعب".

ورأى أن "السلطات والمؤسسات المصرية تحترم الدستور ولم يحدث أي انتهاكات لمواد الدستور كما تدعى بعض التيارات السياسية التي ترغب في الفوضى وخرق القانون وتفسر مفهوم الحرية مفهوما خاطئا".

وأشار تحالف الأحزاب المصرية إلى أن "المزاعم الكاذبة والادعاءات الباطلة التي تخرج من بعض القوى السياسية، تكرار لمزاعم وادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية"، لافتًا إلى أن "الشعب المصري يعي هدف وأغراض هذه التيارات التي فقدت رشدها وصوابها".

وتابع: "تهديد البعض بتجميد نشاطه الحزبي، لن يثنى مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها لحماية مصر"، مشددًا على أن "من لديه أية وقائع جادة فعلية التقدم بها لسلطات القضاء المصري للتحقيق فيها".

وأعرب تحالف الأحزاب السياسية المصرية دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة لحماية مصر وشعبها ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه وأن القانون فوق الجميع والحرية مسئولية وليست فوضى.