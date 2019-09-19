  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:49 م
بحث متقدم
ملاك الحسيني

استدعاء إعلامية سعودية لترويجها لجهاز خطير

أرشيفية

هبوط عام لـ «الدولار» أمام «الجنيه» في كل البنوك

أرشيفية

صدمة قوية للأهلي قبل مباراة السوبر

أرشيفية

40 حزبًا سياسيًا يعلن دعمه للجيش المصري والسيسي

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية قاسية

البدري

رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أرشيفية

هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها

أرشيفية

سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

40 حزبًا سياسيًا يعلن دعمه للجيش المصري والسيسي

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

40 شخصًا حصيلة جرحي انفجار مستودع الذخيرة الروسي

#

تأمر أمين لـ الاعلام الرياضي:" بلاش غباوة"

#

الإبراشي:"اللي عملوا الرئيس إمبارح مشهد يدغدغ المشاعر"

#

مفاجأة.. نائب «السراج» يستقيل وينضم لـ «حفتر»

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم نحو 40 حزبًا سياسيًا، دعمه للجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال التحالف في بيان له، إن "قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المنافع هي القاعدة التي يجب أن يلتزم ويعمل بها كل من يعمل بالسياسة في ظل المخاطر والتحديات، التي تواجه الوطن حاليا وتستهدف مصر الدولة والشعب".

ورأى أن "السلطات والمؤسسات المصرية تحترم الدستور ولم يحدث أي انتهاكات لمواد الدستور كما تدعى بعض التيارات السياسية التي ترغب في الفوضى وخرق القانون وتفسر مفهوم الحرية مفهوما خاطئا".

وأشار تحالف الأحزاب المصرية إلى أن "المزاعم الكاذبة والادعاءات الباطلة التي تخرج من بعض القوى السياسية، تكرار لمزاعم وادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية"، لافتًا إلى أن "الشعب المصري يعي هدف وأغراض هذه التيارات التي فقدت رشدها وصوابها".

وتابع: "تهديد البعض بتجميد نشاطه الحزبي، لن يثنى مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها لحماية مصر"، مشددًا على أن "من لديه أية وقائع جادة فعلية التقدم بها لسلطات القضاء المصري للتحقيق فيها".

وأعرب تحالف الأحزاب السياسية المصرية دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة لحماية مصر وشعبها ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه وأن القانون فوق الجميع والحرية مسئولية وليست فوضى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل خمسة مدنيين بانفجار حافلة قرب الحدود السعودية
» الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»
» تعليق صادم لرضا عبد العال عن تدريب البدري للمنتخب
» مقتل عشرات المدنيين إثر قصف جوي أمريكي على باكستان
» الكشف عن مكان دفن زين العابدين بن علي
» أمريكا تؤكد سعيها لحل سلمي وتندد بتهديدات إيران
» بلجيكا تتصدر تصنيف «الفيفا» ومصر تحتل هذا المركز
» استقالة جماعية لرؤساء الجامعات في السودان
» هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها
» «إندبندنت»: مقاتلات سعودية تقصف أهدافًا إيرانية
» «إيهاب جلال» يعتذر عن عدم تدريب مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية