السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

19 سبتمبر 2019 - 08:14 م

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، إن قرارا واحدا إذا صدر ستعود وتنسحب قوات السودان من اليمن.

وجاءت تصريحات البرهان، في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت عربية"، والتي حسم فيها مصير القوات السودانية المحاربة في اليمن.

وقال البرهان: "هذا الأمر يعتمد على شركائنا فيه (التحالف، وهذه الشراكة لا تزال قائمة ومستمرة".

وأردف: "إذا صدر قرار بفض هذه الشراكة من معظم الشركاء، عندها سيكون هناك حديث آخر".

وقال رئيس المجلس السيادي: "لكن يمكنني القول، أنه نعم، القوات السودانية مشاركة في تحالف دعم الشرعية، وباقية في اليمن".

وكان البرهان قد قال في تصريحات سابقة إن سحب القوات السودانية من اليمن، يمكن أن يتم عند الضرورة.

وقال في لقاء مع "الجزيرة" ضمن برنامج "لقاء خاص"، إن القوات السودانية في اليمن لا تقاتل ضد أي طرف، بل تقوم فقط بأعمال دفاعية، مؤكدا أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم متى استدعت الضرورة ذلك.

ومنذ مارس/ آذار 2015، اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

وبين الحين والآخر كانت تتردد أنباء عن أن السودان سيسحب قواته من اليمن وأن علاقة البلدين متوترة، لكنّ مسؤولين سودانيين وفي مقدمتهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، طالما شددوا على عمق العلاقات مع السعودية، وعلى ضرورة الدفاع عن أمنها، لأن "أمن الحرمين من أمن السودان".

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد الحقيقي للقوات السودانية المشاركة في حرب اليمن يقترب من عشرة آلاف جندي، معظمهم من قوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي".