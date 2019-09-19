» تعليق صادم لرضا عبد العال عن تدريب البدري للمنتخب

علّق لاعب الكرة المصري السابق والمحلل الرياضي، رضا عبد العال، على اختيار حسام البدري مدربا لمنتخب الفراعنة، الخميس، معتبرا أن "الكرة الآن في ملعبه".

وقال رضا عبد العال لموقع "سكاي نيوز عربية": "يبقى البدري خيارًا أفضل من إيهاب جلال، إذ كانت ستحل كارثة إذا تم اختيار الأخير لتدريب المنتخب".

وأشار عبد العال إلى أن البدري حاز على بطولات وعمل تحت ضغط، مضيفا: "الكرة الآن في ملعب البدري، فمن خلال المباريات الأولى التي سيخوضها سيحدد ما إذا كانت الجماهير ستدعمه أم لا، ففي حال حقق انتصارات فسيدعمه الجميع بالتأكيد، أما في حال خسر المباراتين الأولى والثانية فستبدأ المطالبات بإقالته".

وقال عبد العال معلقًا على المخاوف التي أعرب عنها بعض مشجعي منتخب مصر بشأن الفترة التدريبية المثيرة للجدل التي أمضاها البدري في النادي الأهلي: "نحن نبدأ عهدًا جديدًا الآن، فلنركز على المستقبل ونرى كيف سيجمع اللاعبين وما هي اختياراته، وكيفية انسجام الفريق معه، النتائج هي التي ستتحدث عنه".

وأعلن اتحاد الكرة المصري، الخميس، تعيين حسام البدري خلفا للمكسيكي خافيير أغيري، الذي أقيل من منصبه في يوليو الماضي بعد الخروج من دور الستة عشر في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.