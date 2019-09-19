هبوط عام لـ «الدولار» أمام «الجنيه» في كل البنوك

واصل سعر الدولار الأمريكي انخفاضه، حيث انخفض سعر صرف العملة الأمريكية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر في 10 بنوك، بمقدار ستة قروش دفعة واحدة وذلك مقارنة بمستوي سعر صرف العملة الخضراء صباح اليوم.

وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بواقع 3 قروش في البنك الأهلي المصري حيث سجل 16.26 جنيه للشراء، مقابل 16.36 جنيه للبيع، وانخفضت العملة الأمريكية بمقدار 4 قروش في بنك مصر حيث تراجع إلى 16.26 جنيه للشراء، مقابل 16.36 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر صرف العملة الأمريكية في مواجهة الجنيه المصري بمقدار 3 قروش في البنك التجاري الدولي CIB حيث سجل 16.23 جنيه للشراء، مقابل 16.33 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس تراجع سعر صرف الدولار بمقدار قرشين عن التعاملات الصباحية حيث سجل 16.24 جنيه للشراء، مقابل 16.34 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية تراجع سعر الدولار بمقدار 3 قروش حيث سجل 16.24 جنيه للشراء، مقابل 16.34 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار بمقدار 3 قروش في البنك العربي الأفريقي حيث سجل 16.25 جنيه للشراء، مقابل 16.35 جنيه للبيع، أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد انخفض سعر الدولار الأمريكي بمقدار 6 قروش دفعة واحدة عن التعاملات الصباحية حيث سجل 16.25 جنيه للشراء، مقابل 16.35 جنيه للبيع.

وفى بنك التعمير والإسكان تراجع سعر الدولار 4 قروش حيث سجل 16.25 جنيه للشراء، مقابل 16.35 جنيه للبيع، وفى بنك البركة تراجع سعر الورقة الخضراء بمعدل 3 قروش حيث سجل 16.27 جنيه للشراء، مقابل 16.37 جنيه للبيع.