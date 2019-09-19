  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:50 م
بحث متقدم
ملاك الحسيني

استدعاء إعلامية سعودية لترويجها لجهاز خطير

أرشيفية

هبوط عام لـ «الدولار» أمام «الجنيه» في كل البنوك

أرشيفية

صدمة قوية للأهلي قبل مباراة السوبر

أرشيفية

40 حزبًا سياسيًا يعلن دعمه للجيش المصري والسيسي

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية قاسية

البدري

رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أرشيفية

هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها

أرشيفية

سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

شاهد فستان رانيا يوسف الجرئ في مهرجان الجونة

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

رانيا يوسف ترقص في الساحل مع مصطفى فهمي

#

فنانة شهيرة تظهر بفستان رانيا يوسف الجرئ

#

فنانة مصرية تعتذر للشعب السعودي بعد "خطأ لا يغتفر"

#

هجوم على رانيا يوسف بعد تدخلها في " شأن سعودي خاص "

رانيا يوسف

فستان

مهرجان الجونة

جرئ

كعادتها، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان إغريقي جريء، من قماش الباييت باللون الأسود المائل للأخضر الداكن، بدون أكمام، وتميز التصميم بقصة الأكتاف غير المتساوية، وحزام مربوط ومنسدل على التصميم من الجانب بنفس قماش ولون الفستان.

واتسم الفستان بتنورة واسعة بقصة عشوائية، وفاتحة ساق طويلة، كما أنه مفتوح الصدر بطريقة جريئة، وهو ما فتح عليها موجة من الغضب والشتائم لتعمد إظهار جسدها بشكل جرئ.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل خمسة مدنيين بانفجار حافلة قرب الحدود السعودية
» الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»
» تعليق صادم لرضا عبد العال عن تدريب البدري للمنتخب
» مقتل عشرات المدنيين إثر قصف جوي أمريكي على باكستان
» الكشف عن مكان دفن زين العابدين بن علي
» أمريكا تؤكد سعيها لحل سلمي وتندد بتهديدات إيران
» بلجيكا تتصدر تصنيف «الفيفا» ومصر تحتل هذا المركز
» استقالة جماعية لرؤساء الجامعات في السودان
» هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها
» «إندبندنت»: مقاتلات سعودية تقصف أهدافًا إيرانية
» «إيهاب جلال» يعتذر عن عدم تدريب مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية