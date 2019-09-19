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حماس: ندعم كل جهد يُبذل لتحقق المصالحة الفلسطينية

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حماس
حماس

المصريون ووكالات

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قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إنها تدعم كل جهد يُبذل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لما فيها من مصلحة للفلسطينيين وقضيتهم.
جاء ذلك في بيان وصل الأناضول نسخة منه، تعقيبا على تسلم الحركة "رؤية وطنية" من 8 فصائل بشأن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وأضاف أن "يحيى السنوار، قائد الحركة في قطاع غزة تسلم من وفد يضم عددًا من قادة الفصائل رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني".
وأوضح أن السنوار، "أبلغ الفصائل بأن الحركة ستسلمهم الرد وتعلن موقفها من الرؤية المقدمة خلال الأيام القليلة القادمة".
ولفت البيان، أن قائد الحركة، "عبر عن شكره وتقديره لقادة الفصائل لحرصهم على تحقيق الوحدة الوطنية".
ولم يكشف بيان "حماس"، عن طبيعة الرؤية التي قدمتها الفصائل الفلسطينية.
وأعلنت 8 فصائل فلسطينية، الخميس، في بيان مشترك تقديم "رؤية وطنية" لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استنادًا لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة.
والفصائل الموقعة، على البيان، هي: الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، و"فدا"، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، و"الصاعقة".
ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس". -

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