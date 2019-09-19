العراق.. مقتل شرطي في تفجير بكركوك‎

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قتل شرطي وأصيب اثنان آخران، مساء الخميس، في تفجير عبوة ناسفة، بمحافظة كركوك شمالي العراق، وفق ما أفاد مصدر أمني.
وقال النقيب حامد العبيدي، في شرطة كركوك، للأناضول، إن "عبوة ناسفة زرعها في الغالب مسلحو تنظيم داعش الإرهابي، على جانب الطريق، انفجرت لدى مرور دورية شرطة في قضاء الحويجة، شمال غربي كركوك.
وأوضح العبيدي، أن التفجير تسبب بمقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح، أحدهما ضابط.
وأشار إلى أن قوات الأمن طوقت مكان التفجير وبدأت حملة تمشيط له.
وتقوم عناصر "داعش"، بين فترة وأخرى بعمليات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة التنظيم في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وزاد نشاط التنظيم مؤخرا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014. -

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