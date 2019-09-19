  • الجمعة 20 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:14 ص
بحث متقدم
رانيا علواني

رانيا علواني تكشف حقيقة أزمتها مع جماهير النادي الأهلي

قوات التحالف العربي باليمن

مقتل قائد بالتحالف العربي و4 جنود سعوديين ويمنيين

ملاك الحسيني

استدعاء إعلامية سعودية لترويجها لجهاز خطير

أرشيفية

هبوط عام لـ «الدولار» أمام «الجنيه» في كل البنوك

أرشيفية

صدمة قوية للأهلي قبل مباراة السوبر

أرشيفية

40 حزبًا سياسيًا يعلن دعمه للجيش المصري والسيسي

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية قاسية

البدري

رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أرشيفية

هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها

الأحد القادم..

السعودية.. انطلاق مناورات بحرية للدول "المشاطئة للبحر الأحمر"

عرب وعالم

السعودية تبدأ مناورات بحرية في مضيق هرمز
السعودية تبدأ مناورات بحرية في مضيق هرمز

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية وأمريكا تحددان موقع انطلاق الهجوم على أرامكو

#

التحالف العربي يعلن إحباط استهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر

#

العثور على جثة بطل السعودية في الغوص غريقًا

#

السعودية ترسل أولى رحلاتها لخليج نيوم

أعلنت الرياض، انطلاق مناورات بحرية مشتركة، الأحد، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن "التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 2) سيتنطلق، الأحد، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر: السعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال".
وأشارت إلى أن المناورات البحرية (لم تحدد مدتها) ستجرى في منطقة عمليات الأسطول الغربي السعودي في البحر الأحمر.
وتهدف المناورات الى "تعزيز الأمن البحري للدول وتأمين حماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات".
ويأتي التدريب، في وقت تشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس شعبة الأدوية: هذه حقيقة اختفاء حبوب منع الحمل
» سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها
» بعد الصورة.. فيديو جديد لترودو يثير ضجة في كندا
» انطلاق مهرجان "الجونة" السينمائي بمشاركة 40 دولة
» الجبير: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف "صارم" تجاه إيران
» مقتل خمسة مدنيين بانفجار حافلة قرب الحدود السعودية
» الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»
» تعليق صادم لرضا عبد العال عن تدريب البدري للمنتخب
» مقتل عشرات المدنيين إثر قصف جوي أمريكي على باكستان
» الكشف عن مكان دفن زين العابدين بن علي
» أمريكا تؤكد سعيها لحل سلمي وتندد بتهديدات إيران

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية