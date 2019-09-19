السعودية.. انطلاق مناورات بحرية للدول "المشاطئة للبحر الأحمر"

19 سبتمبر 2019 - 11:00 م

أعلنت الرياض، انطلاق مناورات بحرية مشتركة، الأحد، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن "التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 2) سيتنطلق، الأحد، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر: السعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال".



وأشارت إلى أن المناورات البحرية (لم تحدد مدتها) ستجرى في منطقة عمليات الأسطول الغربي السعودي في البحر الأحمر.



وتهدف المناورات الى "تعزيز الأمن البحري للدول وتأمين حماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات".