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انطلاق مهرجان "الجونة" السينمائي بمشاركة 40 دولة

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الجونة
الجونة

المصريون ووكالات

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انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بمصر، الخميس، بمشاركة نحو 40 دولة.
ويقام المهرجان في دورته الثالثة خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، شمال شرقي مصر.
ووفق الموقع الإلكتروني للمهرجان، يتنافس في دورته الحالية 12 فيلما في "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة"، و9 أفلام في "مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة"، و23 فيلما في "مسابقة الأفلام القصيرة".
ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقات الرسمية، و3 أفلام في برنامجه الخاص، ليصل العدد الإجمالي للأفلام المشاركة 68 فيلمًا.
وتمثل الأعمال المشاركة نحو 40 دولة بينها لبنان والأردن وفلسطين وإيطاليا وهولندا والأرجنتين، بحسب تصريحات صحفية لمنظمي المهرجان.
وتمنح إدارة المهرجان جوائز مالية للأعمال المشاركة، تبلغ 224 ألف دولار أمريكي، وفق موقعه الإلكتروني.
ومهرجان الجونة السينمائي، أسسه رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، وقدم جوائز مالية للفائزين في دورته الأولى 2017 تتجاوز قيمتها الكلية 200 ألف دولار، وفق تقارير صحفية. -

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