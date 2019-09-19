رانيا علواني تكشف حقيقة أزمتها مع جماهير النادي الأهلي

19 سبتمبر 2019 - 11:40 م

قالت رانيا علواني عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه كان من الواجب التوقف عن النقاش مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصول الأمر لمنطقة معينة.



وقالت علواني ، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن التواجد على "السوشيال ميديا" ضروري، ولكن يجب أن يكون ذلك محسوبًا، مؤكدة أنها لم تُهاجم في تغريداتها على "تويتر" لعبة كرة القدم، ولكنها كانت تُشيد بأبطال الألعاب الفردية.



وأوضحت عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لبرنامج "يحدث في مصر" أن جمهور التواصل الاجتماعي ترجم تصريحاتها بشكل سلبي حين قالت إنها أخطأت في الرد، مع أنها كانت تقصد الاعتذار فعليًا، مشيرة إلى أنه تم إنشاء آلاف الحسابات الوهمية باسمها على "السوشيال ميديا" واضطرت للإبلاغ عنها لأنها أساءت لها كثيرًا.

وكانت الأزمة بدأت بكتابة «رانيا» تغريدة قالت فيها: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات إلا الكرة؟ هما دول اللي يستأهلوا بجد! عاش أبطال مصر، نوظف مواردنا صح بقى"، لتواجه انتقادات لاذعة، باعتبارها تقلل من شأن فريق الكرة بالنادي.