» رئيس شعبة الأدوية: هذه حقيقة اختفاء حبوب منع الحمل

19 سبتمبر 2019 - 11:50 م

كشف د. علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد عن اختفاء "حبوب منع الحمل"، موضحًا أن هناك أزمة في توافر الحبوب ونقصها بالصيدليات، مستمرة منذ 3 أشهر، وبالتحديد بعد قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بصرف المدعوم منها من مراكز الأمومة والطفولة فقط، وعدم توزيع الحصص على الصيدليات.



وقال "عوف"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن بعض شركات الأدوية استغلت قرار وزارة الصحة بقصر بيع "حبوب منع العمل" على مراكز الأمومة والطفولة، وحرمان الصيدليات من حصصها، وقامت بإجبار الصيدليات على شراء أدوية أخرى كشرط للحصول على "حبوب منع الحمل" الغير مدعم، lما أدى لاعتراض ورفض عدد كبير من الصيدليات، وهو ما سبب وجود الأزمة.



وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، تقوم حاليًا بحملات على الصيدليات للتأكد من توزيع "حبوب منع الحمل" على الصيدليات دون شرط بيعها مع أدوية أخرى، كاشفًا عن وصول أسعار هذه الحبوب في السوق السوداء إلى 120 جنيهًا، بعد أن كانت بـ45 جنيهًا، في حين أن المدعم منها يُباع بـ2.25 جنيه، في مراكز الأمومة والطفولة.

