الكشف تفاصيل استبعاد إيهاب جلال من تدريب المنتخب

19 سبتمبر 2019 - 10:40 م

قال الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، إن منتخب مصر حافظ على تصنيفه خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN".



وأضاف "الخطيب"، أن مصر لديها أجندة دولية مزدحمة يوم 7 أكتوبر المقبل، ويجب على اتحاد الكرة المصري وكذلك حسام البدري المدير الفني للمنتخب بمخاطبة المنتخبات الأوروبية من أجل إجراء لقاء ودي ولو بالمحليين، موضحًا أنه يجب إخطار المنتخبات الأوروبية قبل المباراة بـ 15 يوما، وبالتالي فإن آخر موعد للمخاطبة غدًا.



وأشار إلى أن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري كان هناك أكثر من قصة حوله، حيث كان يتمسك بجهاز معاون معين حال توليه كمدير فني للمنتخب، كما أنه كان شرط جزائي للنادي المصري يقدر بـ 3 ملايين جنيه، وكان هذا شبه عائق، مؤكدًا أن جلال أبلغ رئيس نادي المصري باستمراره كمدير فني للنادي وأنه اعتذر عن تدريب المنتخب.

