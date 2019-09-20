» بيان هام من ايهاب جلال يكشف فيه الحقائق

20 سبتمبر 2019 - 01:10 ص

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، في بيان له : "أن تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام .. فلا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر".

وأضاف جلال في البيان: "كل التقدير لمسئولي إتحاد كرة القدم المصري الذين أعتبروني المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة .. وفى هذا الإطار، ولمنع أي شائعات أو أقاويل قد تنتشر بحكم العادة بعد فشل أي مفاوضات .. أود أن أشير إلى أن المفاوضات إستمرت بشكل احترافي و محترم.

وتابع جلال : " والموضوع يتلخص فى استراتجية العمل التي أؤمن أنها ستساعدني و تصل بنا للأهداف المطلوب تحقيقها والتي ينتظرها الشعب المصري،

والتي لاحقاً لم تتوافق مع استراتيجية عمل اتحاد الكرة الذي يدير اللعبة والذي يجب هو الاخر أن يمشي وفقاً لإستراتيجيته.. ولهذا فلا مجال للحديث حول أن فشل المفاوضات كان لأمور مادية أو أي أمور اخري تمسني أو تمس أي أحد من القائمين علي إدارة الكرة المصرية".