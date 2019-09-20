الجندي: " أنا شيخ السلطان و أفتخر "

20 سبتمبر 2019 - 09:54 ص





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن نشأة الدولة يعني نشأة نظام مجتمعي، وعندما نقول السلطان لا نقصد رئيس الدولة، ولا الملك وإنما نقصد بالسلطان هو القانون.



و أضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي ام سي"، : "لما نقول أنا شيخ السلطان يعني شيخ القانون"، متابعًا: "قولوا اللي تقولوه أنا شيخ السلطان و أفتخر".



وأشار"الجندي"، أن كل شخص حر في اتباع فتوى معينة، بشرط عدم فرضها على الآخري، منوها أن من يرى أنه لا يجوز الصلاة بالمساجد التي بها أضرحة، موجهًا له رسالة: "متصليش فيها، والمركب اللي تودي مع السلامة ريحتنا، لكن لا تتحدث عن أن هذه الصلاة باطلة"، متسائلا: "إحنا هنكون دولة فتاوى ولا دولة قانون".

