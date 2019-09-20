الجندي: " أنا شيخ السلطان و أفتخر "

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خالد الجندي

دي إم سي

شيخ السلطان



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن نشأة الدولة يعني نشأة نظام مجتمعي، وعندما نقول السلطان لا نقصد رئيس الدولة، ولا الملك وإنما نقصد بالسلطان هو القانون.

و أضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي ام سي"، : "لما نقول أنا شيخ السلطان يعني شيخ القانون"، متابعًا: "قولوا اللي تقولوه أنا شيخ السلطان و أفتخر".

وأشار"الجندي"، أن كل شخص حر في اتباع فتوى معينة، بشرط عدم فرضها على الآخري، منوها  أن من يرى أنه لا يجوز الصلاة بالمساجد التي بها أضرحة، موجهًا له رسالة: "متصليش فيها، والمركب اللي تودي مع السلامة ريحتنا، لكن لا تتحدث عن أن هذه الصلاة باطلة"، متسائلا: "إحنا هنكون دولة فتاوى ولا دولة قانون".

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