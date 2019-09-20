» وصلة رقص لغادة عادل وإعلامية شهيرة تيثير الجدل بالجونة

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متابعات-علا خطاب

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غادة عادل

مهرجان الجونة

إنجي علي

نشرت  الإعلامية، إنجي علي، مقطع فيديو، عبر حسابها  على "انستجرام" برفقة الفنانة غادة عادل بمدينة الجونة، وهما يتراقصان .

وظهرت غادة عادل بالفيديو مع انجي علي بإطلالة جديدة بفستان احمر مكشوف الأكتاف قصير وقاما بتبادل الرقص سويا داخل فندق إقامتهم بمهرجان الجونة.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت أمس الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.


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We love u @ranias.corner @flamenia ????

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