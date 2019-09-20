ماذا تفعل الـ 20 دولارا في جيب ترامب.. صورة تكشف المفاجأة

20 سبتمبر 2019 - 10:29 ص

كشفت صورة مفاجئة حقيقة حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لورقة من فئة الـ 20 دولارا في جيبه.

وأظهرت الصورة أوراقا من فئة العشرين دولارا، تتدلى من الجيب الخلفي لترمب وهو يصعد سلم طائرته.

وفي رده على سؤال خلال دردشة مع صحفيين، مساء الأربعاء الماضي، في طائرة "إير فورس وان" الرئاسية حول صورة الدولارات وهي تتدلى من جيبه، عرض ترمب ببساطة بعض ما يقوم به خلال السفر.

وأضاف: "أنا لا أحمل محفظة لأنني توقفت عن استعمال بطاقات الاعتماد منذ زمن طويل"، منوها أنني "أفضل أن يكون معي على الدوام بعض المال نقدا، أحب تقديم البقشيش في الفنادق".

وأوضح ترامب :"قد يكون من الأفضل ألا يقوم رئيس بذلك، لكنني أحب ترك بقشيش".