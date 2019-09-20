النمنم: "إحنا في حرب والحياد خيانة "

20 سبتمبر 2019 - 10:48 ص





أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، أنه لا يوجد قوانين دولية قوية ورادعة، معقبا :" القانون الدولي ما زال ضعيفًا وهشًا".



وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ،أن هناك دولا تستهدف من أماكن أخرى تحت مسمى حرية التعبير، لافتًا إلى أن هناك في بريطانيا عداء تاريخي لمصر منذ أيام محمد علي.



وأكد وزير الثقافة الأسبق، أن الصمت لا يجوز، وأن الحياد لا يجوز في ظل تعرض الوطن لحرب بهذه الطريقة، ، معلقًا: "في كام واحد معترضين، وملايين قاعدين ساكتين".



وأشار "النمنم"، إلى أنه حدث نوع من السيولة في النخبة خلال العشرين عامًا الماضية، وحدث نوع من الاختراق من جماعة الإخوان للنخبة، متابعًا: "وليس من مصلحة هؤلاء الأطراف أن يستقر هذا الوطن، ومن مصلحتهم أن يظل الوطن في قلق، ولا بد أن ننتبه لهؤلاء"، مؤكدًا أن هناك مصلحة وطن، وأن هناك بقاء دولة، لافتًا إلى أننا في حالة حرب، ولا يجوز الصمت أو الحياد، معلقًا: "الصمت والحياد خيانة في هذه الحالة".

