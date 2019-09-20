  • الجمعة 20 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:37 م
بحث متقدم
العرابي

"الزمر" يكشف مفاجأة عن رئيس الأركان الأسبق

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف للجماعات الضالة: أنتم في جهنم و بئس المهاد

فجر السعيد

فجر السعيد: "ماتقلقوش علي مصر".. ذكرت في القرآن 5 مرات

آسيا عاكف

كويتية شهيرة تخلع الحجاب: "كنت تعيسة"!

نباتيون

هجوم لـ"النباتيين" لمنع شراء اللحوم.. في هذه الدولة

أرشيفية

التشكيل المتوقع للزمالك فى ديربي القاهرة

مؤسس السعودية

بعد 98 عامًا.. نصيحة من مؤسس السعودية لشعبه

وزير المالية

أنشاء مصنع جديد ببورسعيد.. باستثمارات 10 ملايين يورو

الدكتور هشام مخلوف، رئيس جمعية الديمجرافيين المصريين للدراسات السياسية

"هشام مخلوف": الإخوان سبب الزيادة السكانية

الحريري و ماكرون

بأرقام خيالية.. منحة فرنسية لـ"لبنان"

عدد زيجات "تحية كاريوكا".. وطيار الملك فاروق أبرزهم

الصفحة الأخيرة

تحية كاريوكا
تحية كاريوكا

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بينها قتل تركي.. الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

#

الملك سلمان يستقبل جنرالاً أمريكيًا .. لهذا السبب

#

الحقيقة الكاملة وراء تواجد راقصة بمعسكر المنتخب

#

«عيسي»: الزمالك ليس ناديًا إنجليزيًا.. و«فاروق» كان أهلاويًا

تحية كاريوكا

الملك فاروق

زيجات

يحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل الفنانة القديرة تحية كاريوكا، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 20 سبتمبر من عام 1999 عن عمر يناهز الـ80 عامًا.

وأثارت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا الجدل بعدد زيجاتها حيث إنها تزوجت 14 مرة، وهو رقم قياسي لم تفعله أي فنانة مصرية قبلها أو بعدها.

تزوجت تحية كاريوكا للمرة الأولى، من أنطوان عيسى ابن شقيقة الراقصة الأشهر وقتها بديعة مصابنى، وذلك فى عام 1939 واستمرت الزيجة عام واحد فقط لتنفصل عنه عام 1940.

تزوجت بعدها من محمد سلطان باشا، الذى كان يعد أكبر أثرياء مصر، وذلك فى نفس العام الذى انفصلت فيها عن زوجها الأول انطوان، واستمرت معه 6 أشهر فقط قبل أن ينفصلا بعد أن طلب منها الابتعاد عن الرقص.

تزوجت كاريوكا للمرة الثالث من ضابط أمريكى يدعى ليفى أشهر إسلامه بعد الزواج واصطحبها معه إلى الولايات المتحدة، ولكنهما لم يستمر سويًا فترة طويلة.

وفى المرة الرابعة تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب وانفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة عليها.

بعد ذلك تزوجت لخامس مرة من الفنان أحمد سالم الذى انفصل عن زوجته أمينة البارودى من أجل الزواج من تحية التى أحبته بجنون لكنها أيضا انفصلت عنه.

تزوجت للمرة السادسة من طيار الملك فاروق الخاص حسين عاكف ولكنهما انفصلا بعد شهرين فقط، ثم تزوجت الفنان رشدى أباظة الذى تزوجته وأصبح سابع أزواجها، ولكنها انفصلت عنه بسبب خيانته لها.

بعد طلاقها من رشدى أباظة وبعد إنهاء أشهر العدة تزوجت كاريوكا لثامن مرة، من أحد ضباط الملك، البكباشى (المقدم) مصطفى كمال صدقى الذى اعتقل بعد قيام الثورة العام 1952 فانفصلت عنه.

الزوج التاسع لتحية كاريوكا كان الشاب عبد المنعم الخادم وكان مشهورًا بوسامته وثرائه وعاشا معا 5 سنوات، في أطول زيجاتها، وبعد ذلك التقت البكباشى طبيب حسن حسين وتزوجته لكنها انفصلت عنه ثم تزوجت للمرة الحادية عشر من المطرب الصاعد محرم فؤاد ولكنها لم تستمر معه إلا عدة شهور.

بعدها تزوجت من أحمد ذو الفقار صبرى الذى تزوجته لمدة عام فقط وبعده الكاتب المسرحى الراحل فايز حلاوة وبقيت معه 18 سنة وانتهى زواجهما بمشاكل وخلافات وصلت إلى القضاء وأخيرا زوجها الـ 14 المخرج حسن عبدالسلام الذي عاشت معه حتى وفاتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع مسجلاً هذا الرقم
» "الأمم المتحدة" تحذر من حرب كارثية في الخليج
» «الدراويش» فى الجونة استعدادًا لانطلاق الدورى
» «الجبلاية» تحدد موعد مؤتمر تقديم "البدرى" لوسائل الإعلام
» «الجبلاية» تكشف ألوان قمصان الأهلي والزمالك بالسوبر
» سخرية من "حسن الرداد" وإشادة بزوجته في مهرجان الجونة
» "مينا مسعود" يتغزل في ممثلة مصرية ويثير ضجة في الجونة
» "الأعلى للشئون الإسلامية": الشيوخ خالفوا الرسول وقت دعوته
» صادم.. يغتصب نجلته بمساعده أشقائه
» "كيم كارداشيان" تكشف تفاصيل مرضها الخطير
» "تويتر" يغلق 4258 حسابًا إماراتيًا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:22 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية